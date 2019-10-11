أرقام قياسية جنونية في عالم السرعة لم يتخيلها أحد

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر المعلومة الخاصة بالتسارع والسرعة القصوى للسيارات الجديدة من المعلومات الهامة الأساسية التي يسأل عنها السائقين عند شراء سيارة جديدة، وذلك يدل على حب البشر للقيادة الجامحة وتحقيق الأرقام القياسية في عالم السرعة.



واليوم سوف نستعرض هنا بعض الأرقام القياسية الجنونية الخاصة بالسرعة مع عدد من المركبات المختلفة، وهي كما يلي.

أولاً: اندي جرين ومركبة Thrust SSC

أول الأرقام القياسية الجنونية الخاصة بالسرعة هو ما حققه الطيار البريطاني اندي جرين في عام 1997 عندما قاد مركبة خاصة تحمل اسم Thrust SSC، تم تزويدها بأثنين من محركات طائرات رولزرويس التيربو، وأنطلق بها بأقصى سرعة أرضية اخترقت حاجز الصوت بلغت 1149.29 كم/س، ولم يستطع أحد إلى الآن تخطي هذه السرعة الجنونية القياسية.

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ثانياً: كولين فوريز و The Stig

الرقم القياسي الثاني معنا اليوم والذي حققه كولين فوريز من خلاله قيادته لسيارة ملاهي! فعلى الرغم من أن سرعة سيارة الملاهي في المعتاد لا تتخطي 4.8 كم/س، إلا أن هذه السيارة وبعد تعديلات عديدة بلغت سرعتها 161.41 كم/س.

ثالثاً: مارتن باكون وسيارة Bean Machine



الرقم القياسي الثالث الغريب معنا اليوم تحقق عن طريق سيارة تعمل بالقهوة، وهذا أمر جنوني، وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي نسمع بها أنه توجد سيارة تسير بالقهوة، إلا أن مارتن باكون حقق رقم قياسي لأسرع سيارة تعمل بالقهوة في 19 فبراير 2013، حيث بلغت سرعة سيارته 105.46 كم/س.