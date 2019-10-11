تويوتا ميراي 2021 الاختبارية تكشف نفسها تمهيداً للموديل الإنتاجي الهيدروجيني

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن سيارة ميراي الاختبارية 2021 تمهيداً للجيل الثاني من ميراي الإنتاجية القادمة في بعض الأسواق في نهاية 2020.

وقد تم تدشين ميراي الأصلية في 2015 لتكون واحدة من أولى السيارات الهيدروجينية المتوفرة بشكل تجاري في العالم ولكن بدون تحقيق نجاح كبير، وتنوي تويوتا تغيير التصميم بشكل كبير في الموديل الجديد عبر استلهام تصميم أقرب للكوبيه وموديلات لكزس مع توجه أكثر رياضي لنظام الدفع الخلفي.

داخلية السيارة مبسطة وجذابة بدون مبالغات، مع لوحة عدادات رقمية 8 إنش ونظام معلومات ترفيهية 12.3 إنش ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.

وستعتمد ميراي الجديدة على منصة RWD العالمية لتويوتا لتحسين متعة القيادة والتحكم، وأشارت تويوتا إلى زيادة 30% في مدى السير ليتعدى 630 كيلوجرام بين كل شحنة.. وعلى العكس من السيارات الكهربائية، تعتمد ميراي على الهيدروجين والأكسجين لتوليد الطاقة مع انبعاثات من بخار المياه فقط، ومن أكبر ما يميزها عن السيارات الكهربائية هو إمكانية شحنها بالكامل من محطة هيدروجين في خمس دقائق فقط، ولكن بالطبع هذه المحطات غير متوفرة في كل مكان، لذا ستركز تويوتا على ولايات كاليفورنيا وهاواي الأمريكية للوقت الحالي.