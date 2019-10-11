بورش تطور سيارة طائرة كهربائية بالكامل!

الخليج ٣٦٥ نت – ببطء ولكن بثبات، بدأت عاصفة التنقل الجوي في المناطق الحضرية في اجتياح العالم، جاذبة شركات صناعة السيارات أكثر فأكثر، بداية من أودي إلى مرسيدس، حيث تسعى جميعها لإيجاد أفضل سيارة طائرة، وعادة ما تبرم صفقات مع شركات طيران، وبدورها أعلنت بورش يوم الخميس (10 أكتوبر) أنها تعمل على سيارة طائرة كهربائية بالكامل، وستفعل ذلك بالتعاون مع شركة الطيران الامريكية العملاقة بوينج، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق هذا الأسبوع.

لا تزال التفاصيل الخاصة بالمشروع قليلة، ولكن الشركة الألمانية ستقوم ببناء نموذج أولي لها في تاريخ غير معلوم، وستختبرها بهدف إنتاجها على نطاق واسع في نهاية المطاف، كما أصدرت الشركة تصميماً لما قد تبدو عليه السيارة، وتقول بورش أن التنقل الجوي في المناطق الحضرية سينتشر بعد منتصف العقد المقبل، لأن التنقل على الطرق سيصبح أكثر صعوبة في المدن، والنقل الجوي سيصبح أسرع وأرخص.

وستحصل بورش لتحقيق مساعيها على مساعدة شركة أورورا فلايت ساينس التابعة لشركة بوينج المتخصصة في العلوم الجوية، وهذه هي نفس الشركة التي أجرت في يناير اختبارات الطيران لأول طائرة ركاب ذاتية القيادة، والجدير بالذكر أن بوينج تخضع حالياً لجهود توسعة على جميع الجبهات، كما أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن استثمارها في شركة Virgin Galactic للفضاء.