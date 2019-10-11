“بالصور” 8 سيارات يعشقها لاعبو الدوري الأوروبي

الخليج ٣٦٥ نت – يهوي نجوم الكرة امتلاك السيارات الرياضية والكلاسيكية الفاخرة، ويعمد معظمهم على شراء سيارة جديدة كل عام والبعض يقوم بإستبدال سياراتهم بأخرى حديثة سنوياً.

واليوم سوف نعرض لكم أبرز السيارات المميزة التي قام أشهر لاعبي الدوري الأوروبي بشرائها في عام 2019 وفقاً لشركة تمويل السيارات JBR Capital، وهي كما يلي.

1- فورد موستنج



اكتسبت السيارة الرياضية الأمريكية القوية فورد موستنج على اعجاب عدة لاعبين، وهي تتمتع بقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 5 ثوان، ويبلغ سعرها 37,358 جنيه استرليني (173.341 ريال).

2- بنتلي بنتايجا



تعد بنتلي بنتايجا من أكثر السيارات الاس يو في فائقة الفخامة المحببة لدى المشاهير ونجوم الكرة مثل رحيم سترلينج وسيرجيو أغويرو، تتمتع بمحرك 600 حصان مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4 ثوان، يبلغ سعرها 162,700 جنيه استرليني (755 ألف ريال ).

3- مازيراتي جران كابريو



تأتي هذه السيارة الرياضية الإيطالية بقوة 454 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثانية، ويبلغ سعرها 106,285 جنيه استرليني (493.162 ريال)، وهي من السيارات المفضلة لكريستيانو رونالدو.

4- رنج روفر اوتو بيوجرافي

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تعد رنج روفر اوتو بيوجرافي أحد السيارات الاس يو في الفخمة، تأتي مع محرك قوي بقدر 517 حصان، يبلغ سعرها 101,260 جنيه استرليني (470 الف ريال تقريبا)، يقتنيها كل من مايكل كاريك وماركوس راشفورد وفيل جونز وهاري كين.

5- لامبورجيني هوراكان سبايدر



تأتي السيارة الخارقة الايطالية بمحرك قوته 630 حصان مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.3 ثانية، ويبلغ سعرها 198,876 جنيه استرليني (922.784 ريال) يقتنيها نجوم الكرة مثل ماورو إيكاردي.

6- فيراري 488 سبايدر



من السيارات الرياضية الخارقة التي تمتلك شعبية جارفة بين نجوم الكرة، خاصة طراز 488 سبايدر ذات قوة 659 حصان وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية، ومن اللاعبين الذين يملكونها ماريو بالوتيلي وسيرجيو اجويرو.

7- اودي RS6 افانت



تعد اودي RS6 افانت من السيارات المحببة للاعبين الي لديهم عائلات، وتستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية.

8- مرسيدس G-Class



من أكثر السيارات الفاخرة وتتمتع بقدرات لا تضاهى على الطرقات الوعرة، تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.1 ثانية، ويمتلك مسعود أوزيل ورحيم ستيرلنج نسخة منها.