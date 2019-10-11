كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. شيفروليه تطلق سيارتها المحدثة "كولورادو 2021" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شيفروليه بشكل سمي سيارتها المحدثة "كولورادو 2021"، والتي سيتم طرح سيارة شيفروليه كولورادو 2021 في الأسواق العام المقبل.

وآتت سيارة شيفروليه كولورادو 2021 بشعار جديد على الشبك الأمامي مع كلمة شيفروليه من الخلف، كما تتميز الشبك الأمامي حسب الفئة لتمييزها عن بعضها وخصوصًا عن فئة ZR2 المجهزة للطرق الوعرة.

ولم تعلن شيفروليه عن تفاصيل الداخلية أو المحركات لسيارة كولورادو 2021، ولكن من المتوقع أن تبقى كولورادو 2021 بنفس المحركات التي تشمل تيربو ديزل 2.8 لتر 4 سلندر وقوة 186 حصان، مع محرك 2.5 لتر بـ 4 سلندر و قوة 200 حصان، ومحرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 308 حصان.