“بالصور” تعرف على السيارات المفضلة لدى شاكيل اونيل

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما يتملك نجوم الفن والرياضة هوس اقتناء السيارات الفاخرة سواء كانت كلاسيكية أو رياضية، واليوم سوف نلقي الضوء على مجموعة سيارات البطل الأمريكي شاكيل اونيل.



ويعرف الأمريكي شاكيل اونيل بأنه واحد من أضخم وأكبر لاعبي كرة السلة في العالم السابقين، ولقد ساعد فريقه لكرة السلة L.A. Lakers للفوز ببطولة كرة السلة الأمريكية 3 مرات متتالية، وتوجه بعد الاعتزال إلى ممارسة التمثيل، وهو من عشاق اقتناء السيارات الضخمة المعدلة.

ويتمتع شاكيل بطول 2.16 متر ووزن ضخم يصل إلى 147 كجم، لذا كان يضطر إلى تعديل السيارات لتناسب حجمه، حتى أنه احتاج إلى تعديل احدى سيارات لامبورجيني الخاصة به كي تحصل على هيكل أطول لكي يتمكن من ركوبها بشكل مريح.



وعلى الرغم من ضخامة حجمه إلا أنه كان لديه هوس حقيقي بامتلاك السيارات ثلاثية العجلات، حيث كان يعجب بتصميماتها الجذابة الفريدة.



لكن كان يعيب هذه السيارات أن معظمها صغير الحجم، وهو ما يتناقض مع حجم شاكيل الضخم وكان يبدو مضحكاً عندما يركبها، وهو يمتلك 3 سيارات منها، حيث تعد سيارة Vanderhall Venice Roadster هي أكثر تميزاً نظراً لامتلاكها عجلات 18 إنش، ويبلغ طولها 3.6 متر تسع لشخصين.