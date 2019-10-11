“بالفيديو” تفاصيل اصطدام سيارة تستقلها امرأتين بأخرى في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر اصطدام سيارة تستقلها امرأتين بسيارة أخرى في حي السليمانية بالرياض.
وفي التفاصيل، فقد أوضح مقطع الفيديو تصادم سيارتين في أحد التقاطعات داخل حي سكني في السليمانية بالرياض، وأظهر أيضاً نزول امرأتين من السيارة قبل توقفها بعد الاصطدام.
وأخيراً فقد باشرت الجهات المرورية والقوات الأمنية الحادث على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حياله، كما أكدت مصادر مُطّلعة أنه وبفضل الله لم تُسجل إصابات تُذكر واقتصرت الأضرار على تلفيات في السيارة فقط.
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