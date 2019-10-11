ظل الجزيرة موزعاً معتمداً لسيارات شانجان في منطقة عسير

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن تعيين شركة ظل الجزيرة للسيارات موزعاً معتمدا لها في منطقة عسير، لتغطي بخدماتها مدينة أبها والمحافظات والمناطق التابعة لها، وتعتبر ظل الجزيرة من الشركات الرائدة التي تعمل في قطاع السيارات في منطقة عسير والمناطق التابعة لها من المملكة العربية السعودية، وتتمتع بسمعة تجارية ممتازة تجعلها مقصداً لمن يرغب في شراء سيارة، فهي تمتلك العديد من صالات عرض السيارات.

ويذكر أن شركة ظل الجزيرة قامت مؤخراَ بإفتتاح مركزاً متكاملاً مخصصاً لسيارات شانجان يشمل صالة عرض، بالإضافة إلى منطقة لتسليم السيارات الجديدة وقسم مجهز على أعلى المستويات طبقاً للمواصفات العالمية لعلامة شانجان متخصص بالصيانة السريعة، بالإضافة إلى قسم لقطع الغيار.

يوسف بن علي المجدوعي، الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في شركة المجدوعي تحدث بمناسبة تدشين الفرع الجديد حيث قال:” نعتز بشراكتنا مع ظل الجزيرة ، والتي تتمتع بشعبية كبيرة، ومعروفة بخدماتها المميزة وتعاملها الراقي مع عملائها، و بموجب إتفاقية التوزيع تتولى شركة ظل الجزيرة للسيارات تسويق وبيع سيارات شانجان في كل من منطقة عسير والمدن والمحافظات التابعة لها، ونتمنى أن نقدم الأفضل دائماً لعملائنا”.

ومن ناحية أخرى، تحدث سعد بن هادي القحطاني، المدير العام لشركة ظل الجزيرة للسيارات، فقال:” أنه لشرف كبير لنا ان ندخل في إتفاقية توزيع مع شركة عريقة مثل شركة المجدوعي – شانجان، ونفخر بأننا سنتولى بيع سيارات إحدى افضل العلامات التجارية في العالم، “شانجان” التي استطاعت أن تحقق تفوقاً كبيراً في صناعة السيارات على مستوى العالم بشكل عام، وكذلك على مستوى المملكة بشكل خاص لما تتميز به من جودة في التصميم وقوة في الآداء وتطوراً في تقنيات القيادة. إننا على ثقة – إن شاء الله – بأن تحقق سيارات شانجان نجاحاً كبيراً مثل نجاحها في مناطق المملكة الأخرى بعون الله “.