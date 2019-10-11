المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر ربط شبكة الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر في أكتوبر الجاري، عن احتلال المملكة العربية السعودية للمركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا.
وفي التفاصيل، فقد تقدمت المملكة 24 مركزاً في كفاءة خدمات القطارات عن العام الماضي و6 مراكز على صعيد محور البنية التحتية للنقل، و4 مراكز في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، وأيضاً تقدمت بـ5 مراكز في كفاءة خدمات النقل الجوي و4 مراكز في كفاءة خدمات الموانئ.
يُذكر أن الدكتور “نبيل العامودي” وزير النقل، أكد أن التقدم المُبهر في كل هذه المراكز كان بسبب الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، والذي أسهم في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر ربط الطرق.
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