مخالفة مرورية تصل غرامتها المالية إلى 500 ريال.. فما هي؟

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة إعطاء قائد السيارة الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار.
وجاءت تغريدة المرور، كالتالي: “عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير، مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (٤)”
يُذكر أن مخالفة “عدم إعطاء قائد السيارة الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار” يُعاقب صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال.
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