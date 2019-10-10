«المصرية التجارية وأوتوموتيف» تُطلق الجيل الثانى الأحدث من أودى Q3

أطلقت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC)، الوكيل الرسمى لسيارات فولكس فاجن فى مصر، الجيل الثانى من الموديل أودى Q3 فى السوق المصرية، بغرض التربّع على عَرش فئة سيارات الـSUV المدمجة الفخمة من خلال الجَمع ما بين مستويات الراحة الاستثنائية ومعدّلات الأمان العالي، وكذلك التصميم العصرى الجذّاب والأداء القوى الذى يَحبس الأنفاس.

بَرهنت السيارة الكروس أوفر العائلية على أنها رهان ناجح للعلامة الألمانية منذ إطلاق جيلها الأول فى عام ٢٠١١. ولم تقف النجاحات التى حقّقتها Q3 عند جيلها الأول، وإنما سلّمت راية النجاحات إلى الجيل الثانى الحالى الذى قُدّم للمرة الأولى فى منتصف عام ٢٠١٨، بوصفه موديل عام ٢٠١٩ الجاري.

أُخضعت Q3 الجديدة كلياً لتحسينات وتعديلات شاملة داخليًا وخارجياً، مع تبنى اللغة التصميمية الأحدث للعلامة أودي، وهو ما جعلها أكثر نضجًا من أى وقت مضى، وتستميل هذه المرة العملاء من الشباب والعائلات الصغيرة من خلال هيئتها الرياضية وتصميمها الخارجى الأخّاذ وأيضًا مقصورتها الفخمة المُتخمة بالتقنيات المتطوّرة والتجهيزات الغنية.

ويتبنّى الجيل الثانى من الطراز Q3 البنية الهيكلية الجديدة MQB، وهو ما تُرجم إلى زيادة الطول الإجمالى بمقدار ٩٦ ملم والعرض العام بنحو ٢٥ ملم، وأيضًا الارتفاع بمقدار ٣٨ ملم، مقارنة بالطراز السابق. وفى هذا السياق يبلغ الطول العام للكروس أوفر الفخمة الجديدة التى تصنَّف فى مرتبة أعلى على صعيد الحجم من الشقيق Q2 ٤٤٨٤ ملم، فى حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٩ و١٥٨٥ ملم على الترتيب، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٨٠ ملم، أى أطول بمقدار ٧٧ ملم مقارنة بالجيل الأول. وتكفى هذه الأبعاد القياسية لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها.

تتوافر Q3 الجديدة لعام ٢٠١٩ فى السوق المصرية عبر فئتين تجهيزيتين فقط، وهما الفئة S-Line وكذلك الفئة Advanced.

تصميميًّا، تتمتّع الكروس أوفر الفخمة الجديدة بطابع رياضى معزَّز مقارنة بالجيل الأول، ويعود الفضل فى ذلك إلى شبك التهوئة الأمامى الأحادى الجديد بتصميمه ثماني الشفرات،

والذى بات أعرض من السابق، ما أسهم فى إضفاء لمسة هجومية مفتولة العضلات على الوافد الجديد. ومن ضمن أبرز التحديثات الخارجية الجديدة يُمكن ذِكر المصابيح الرئيسية النحيفة فئة LED والصادم الأمامى الأكثر رياضية مع فتحات تهوية أكبر حجمًا، والطلّة الجانبية الرياضية وخطّ السقف المنحنى باتّجاه الخلف، وأيضًا المصابيح الخلفية العصرية فئة LED التى تتضمَّن إشارات التفاف ديناميكية، والعجلات قياس ١٨ بوصة والجناح الخلفى المُدمج بالسقف، وسكك التثبيت المصنوعة من أكسيد الألومنيوم، وغيرها.

ورغم الخطوط الخارجية التى بدى تصميمها أكثر جرأة وهجومية عن أى وقت مضى فإن المقصورة الداخلية الجديدة كليًّا باتت تستعين بمكوّنات ناعمة الملمس ذات جودة أعلى وتقنيات حصرية متطوِّرة.

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فى المجمل، تتضمّن المقصورة التى تضع السائق محور اهتمامها لوحة عدّادات رقمية بالكامل قياس ١٠.٢٥ بوصة (Audi virtual cockpit)، إلى جانب الاستعانة قياسيًا بشاشة للنظام المعلوماتى الترفيهى (MMI) عاملة باللمس قياس ٨.٨ بوصات مزدانة بلمسات سوداء برّاقة. وبات النظام المعلوماتى الترفيهى يستفيد من واجهة تفاعلية جديدة ونظام تحكّم بالأوامر الصوتية مع توافر خاصية التعرّف على خطّ اليد.

جاءت المقصورة الداخلية بالكامل مكسوّة بالجلود الفاخرة وزوائد الألومنيوم وجلود «ألكانترا» على العديد من مواضعها، وهو ما جعل جودة المكوّنات داخلها تتفوَّق على المنافسين بأشواط طويلة. وبالمثل جاءت المقاعد جميعها مريحة، لا سيما فى قسمها الأمامى التى يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًا فى أكثر من اتّجاه، كما تتضمّن دعامة للفقرات القطنية رباعية المسارات لراحة أكبر على المسافات الطويلة.

وتوفّر Q3 الأحدث باقة طويلة ومتنوّعة من تجهيزات الراحة والترف المتوافرة قياسيًّا، منها مكيّف الهواء الأوتوماتيكى الذى يُمكن فصل درجة حرارته فى منطقتين مختلفتين، ومرايا خلفية

ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية، وخاصية «صندوق هاتف آودي» التى تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا مع معزّز للإشارات، وحسّاسات للضوء والأمطار، ومقوّد جلدى جديد ثلاثى الأذرع متعدّد الاستخدامات، وسقف زجاجى بانورامى (متوافر بالفئة S-Line فقط)، وغيرها من التجهيزات المميّزة الأخرى.

على الصعيد العملي، تتفوّق Q3 الأحدث على المنافسين الآخرين فى المساحات الداخلية، كما جاءت تلك المساحات أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بالطراز السابق. وتوفّر الكروس أوفر الفخمة الجديدة لعام ٢٠١٩ مساحات تحميل أكبر تصل إلى ٥٣٠ لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى ١٥٢٥ لترًا مع طيّ قِسم المقاعد الخلفية. ويُمكن تحريك المقاعد الخلفية للأمام وللخلف، بينما يمكن طى ظهر المقاعد الخلفية بنسبة ٤٠:٢٠:٤٠.

وتعليقًا على الإطلاق المهم للطراز Q3 الجديد كليًّا، قال كريم نجار، الرئيس التنفيذى «للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف» (EATC): «يُسعدنا للغاية إطلاق موديلنا اودى Q3 الجديد فى السوق المصرية؛ ففى عام ٢٠١٩ الجارى ارتفعت مبيعات اودى فى مصر بنسبة 60٪، كما قدّمنا العديد من الطرازات الجديدة للعلامة الألمانية فى السوق المحلية هذا العام، منها على سبيل المثال لا الحصر سيارات A6 وQ8 وQ3 الجديدة كليًّا. وتستهدف هذه الموديلات عملاء متنوّعين فى شرائح عمرية مختلفة. وسنستمر فى تقديم وإطلاق المزيد من سيارات اودى الحديثة خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية من التعريفة الجمركية فى البلاد».

على صعيد تجهيزات السلامة والأمان استفادت Q3 الجديدة من باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، منها مثبّت السرعة ونظام التحكّم الإلكترونى فى الثبات ونظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات القاسية، وغيرها. كما تتضمّن الكروس أوفر الرياضية الفخمة وسادات هوائية أمامية وجانبية، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال فى الخلف، ناهيك بأحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت مزوّدة بخاصية التذكير عندما يَنسى الركّاب ربطها، ونظام أمان ضد السرقة، وكذلك مساند رأس أمامية تحمى الركّاب من التواء العنق فى حال وقوع اصطدامات خلفية.

ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامى للكروس أوفر Q3 الجديدة محرك مزوّد بشاحن هواء «توربو» سعة ١.٤ لترات فئة TSI. يولّد هذا المحرك القوى ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة S-tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوى من السكون مع هذا المحرك فى غضون ٩.٦ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢١١ كلم/ساعة.