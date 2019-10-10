‏FCA تتوسع بخدمة عشاق سيارات ألفا روميو فى مصر

اعتماد مجموعة عزالعرب وكيلًا للعلامة الإيطالية العريقة بغرب القاهرة.

أعلنت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز «FCA» مصر عن تعيين مجموعة عزالعرب موزعًا للعلامات التجارية العالمية الفاخرة كوكيل جديد لسيارات ألفا روميو الإيطالية العريقة والتى تنتجها الشركة، وتأتى تلك الخطوة تماشيًا مع الإستراتيجية التى تنتهجها الشركة فى التركيز على العملاء وتعزيز وجود العلامة التجارية لألفا روميو، على أن تتم إضافة مجموعة عزالعرب لشبكة الموزعين المعتمدين لسيارات ألفا روميو فى مصر.

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ويأتى حصول مجموعة عزالعرب مؤخرًا على توكيل سيارات ألفا روميو بموديلاتها المختلفة «چوليتا، ستيلڤيو، وچوليا»، ليتمكن عشاق السيارة الأنيقة من التمتع بحلول وخدمات متميزة تقدمها مجموعة عزالعرب،

خاصة فى مناطق غرب القاهرة والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والمهندسين، وحاليًا تقوم مجموعة عزالعرب بوضع اللمسات الأخيرة على إنشاء صالة عرض من الطراز الحديث والتى تليق وتعكس هوية العلامة التجارية لألفا روميو، بالإضافة لمركز خدمة متكامل وفق أعلى المعايير العالمية على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى ليقدم لمحبى ألفا روميو تجربة متميزة وسلسة، ويقدم خدمات تمويلية مرنة، بالإضافة لخدمات ما بعد البيع التى لا تضاهى.

وقال عبدالرحمن سلطان- الرئيس التنفيذى لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر «يسرنا أن نعلن عن

تعيين مجموعة عزالعرب بصفتها وكيلاً معتمدًا لشركة ألفا روميو، وهى الخطوة التى تعزز وجود العلامة التجارية فى السوق المصرية، وتمكّن عملاءها من تجربة الخدمات المتكاملة التى تقدمها مجموعة عزالعرب، والتى ستسهم بالتأكيد لمزيد من التوسع ووضع أقوى لهذه العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة فى السوق المصرية، كان الاختيار جزءًا لا يتجزأ من شبكة الوكلاء المعتمدين لشركة ألفا روميو، التى قدمها أبوغالى وديناميكس الذين قدموا لعملائهم مستويات خدمة من الدرجة الأولى وتغطية لمنطقة شرق القاهرة والتمثيل فى العبور وهليوبوليس».

من جانبه أعرب المهندس هشام عزالعرب- رئيس مجلس إدارة مجموعة عزالعرب، عن سعادته بالحصول على توكيل العلامة التجارية الإيطالية البارزة فى مصر، مؤكدًا أن تلك خطوة رائعة لتعزيز وجود العلامة التجارية وتجربتها لعملاء ألفا روميو، بالإضافة إلى توسيع شعبيتها فى السوق المصري.