تراجع مبيعات السيارات «الملاكي» خلال أول 8 أشهر من 2019

أسامة أبوالمجد: 180 ألف وحدة المبيعات الإجمالية المتوقعة للقطاع بنهاية العام الجاري.

منتصر زيتون: انتعاش مرتقب فى البيع بالتقسيط بعد انخفاض سعر الفائدة البنكية.

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع المبيعات فى قطاع سيارات الركوب (الملاكي) خلال الأشهر الثماني الأول من عام 2019 الجارى بواقع 10% على أساس سنوي.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن «أميك» فقد بلغ مجمل مبيعات سيارات الركوب بشقيها المستورد والمحلي، فى الأشهر الثماني الأولى من العام الجارى 73 ألفًا و538 سيارة مقارنة بـ81 ألفًا و405 وحدات فى 2018.

وبلغت مبيعات سيارات الركوب المستوردة، حوالى 46 ألفًا و27 وحدة خلال الشهور الثمانى الأولى من العام الحالى، بينما كانت مبيعات السيارات المجمعة محلياً 27 ألفاً و511 وحدة.

السيارات المحلية

وحافظت نيسان صنى على صدارة مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا للشهر الثامن على التوالى، بعد تمكنها من بيع 7 آلاف و860 وحدة خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أغسطس الماضى من العام الحالى، طبقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت بى واى دى «F3» فى المرتبة الثانية بعد أن استطاعت بيع 3 آلاف و469 وحدة، ثم تبعتها شيفروليه اوبترا فى المركز الثالث محققة بيع 2972 مركبة.

وجاءت هيونداى النترا «HD» فى المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعد أن حققت بيع 2967 وحدة خلال تلك الفترة.

وحصدت شيفروليه أفيو المرتبة الخامسة، مسجلة بيع 2321 سيارة، تلتها

نيسان سنترا فى المركز السادس بإجمالى مبيعاتها 1871 مركبة.

وتمركزت شيرى تيجوى فى المرتبة السابعة التى استطاعت بيع 1701 وحدة، تبعتها لادا جرنتا فى المركز الثامن بواقع 1203 سيارة.

واقتنصت شيفروليه لانوس فى المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعد أن حققت بيع 1096 مركبة، ثم جاءت تويوتا فورتشينر فى المركز العاشر محققة بيع 371 مركبة لمختلف الفئات.

السيارات المستوردة

تربعت تويوتا كورولا على قمة مبيعات السيارات المستوردة، بعد تمكنها من بيع 6 آلاف و979 مركبة من مختلف الفئات خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الحالى.

وجاءت هيونداى توسان فى المرتبة الثانية بعد أن استطاعت بيع 4 آلاف و267 وحدة، وحصدت كيا سبورتاج فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات السيارات المستوردة، محققة بيع 2854 سيارة.

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وحلت رينو لوجان فى المرتبة الرابعة بعد أن حصدت بيع 2725 وحدة، تبعتها هيونداى النترا«AD» فى المركز الخامس التى بلغت مبيعاتها 2404 وحدة.

واحتلت فيات تيبو المرتبة السادس مسجلة بيع 1937 مركبة، تلتها رينو ستيب واى فى المركز السابع بإجمالى بيع 1814 سيارة.

وتمركزت بيجو 301 فى المرتبة الثامنة بعد تمكنها من بيع 1723 وحدة، ثم ظهرت نيسان قشقاى فى المركز التاسع محققة بيع 1640 مركبة، فيما اقتنصت رينو

داستر المرتبة العاشرة بعد تمكنها بيع 1610 سيارة خلال الشهور الثمانى الاولى من العام الحالى.

الفائدة البنكية

من جانبه يرى منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات فى مصر، حركة مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، من المنتظر أن تشهد انتعاشاً ملحوظاً، خاصةً بعد تخفيض أسعار الفائدة البنكية على الإيداع والاقتراض بـ2.5% خلال شهرين.

وأكد «زيتون»، أن انخفاض سعر الفائدة البنكية يؤثر على شريحة المتعاملين بنظام التقسيط سواء من خلال البنوك أو الشركات الأخرى، ولكن ليس لها أى تأثير على مبيعات «الكاش»، مؤكدًا أنه سيحقق انتعاشا فى قطاع التقسيط.

وصرح بأن تخفيض الفائدة على مدى شهرين بنحو 2.5%، سوف يزيد عدد المقبلين على شراء السيارات الجديدة بنظام التقسيط من البنوك، بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، نظرا لضعف القدرة الشرائية لبعض المواطنين، علاوة على تخفيض أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 4%.

أسعار الوقود

توقع المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، ارتفاع حركة مبيعات السيارات الجديدة خلال الربع الأخير حتى يصل إجمالى ما بين 170 لـ180 ألف سيارة خلال العام الجاري.

وقال إن قرار تخفيض أسعار المنتجات البترولية سوف ينعش حركة مبيعات السيارات الجديدة بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن القرار يعكس مدى شفافية الدولة بعد انخفاض أسعار البنزين عالميا والتزامها مع المواطن المصرى بنجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة.

وتوقع «أبوالمجد»، ارتفاع حركة المبيعات السيارات الجديدة خلال الربع الأخير حتى يصل إجمالى ما بين 170 لـ180 ألف سيارة خلال العام الجاري.

73538 ألف وحدة إجمالى مبيعات السيارات المستوردة والمحلية خلال أول 8 أشهر من 2019

46027 ألف وحدة إجمالى مبيعات السيارات المستوردة خلال أول 8 أشهر من 2019

27511 ألف وحدة إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال أول 8 أشهر من 2019