مساع لمنع بيع السيارات البترولية الجديدة في أوروبا بحلول عام 2030

طالبت الدنمارك بدعم من 10 دول أوروبية أخرى باستراتيجية للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين، بحيث يتم منع السيارات البترولية الجديدة في أوروبا بحلول عام 2030 من أجل مكافحة التلوث الهوائي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فان

دير لين، في تصريحات صحفية، إنها تهدف إلى تحويل أوروبا إلى أول قارة لا تفرز عوادم الكربون في العالم بحلول عام 2050. وينخفض البث الكربوني في أوروبا بالفعل في كثير من القطاعات ما عدا قطاع النقل البري.

وكانت الدنمارك قد أعلنت أنها بصدد منع بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود العضوي بداية من عام 2030، لكنها عادت وألغت القرار لأنه يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.

وتطالب الدنمارك الاتحاد الأوروبي بتقنين المنع على دول الاتحاد أو على الأقل السماح للدول بتطبيق هذا المنع وفقًا لظروف كل منها.