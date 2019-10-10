كاديلاك CT4 موديل 2020 تكشف عن أسعارها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن أسعار CT4 موديل 2020، والتي تبدأ من 33,900 دولار (128,000 ريال) مع توفرها في عدة نسخ مثل Luxury وبريميوم وسبورت الرياضية.

كل نسخ CT4 مزودة بمحرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 237 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات، مع توفر خيار محرك 2.7 لتر تيربو بقوة 309 حصان وعزم دوران 427 نيوتن.متر لنسخة بريميوم، بجير اوتوماتيكي بعشر سرعات.

وتشمل مواصفات CT4 الجديدة إضاءة LED للداخلية ونظام تحكم مناخي بمنطقتين وأنظمة سلامة متعددة مثل التحذير المبكر من الاصطدام والمساعدة على الوقوف الخلفي والكبح قبل المشاة، بينما نسخة سبورت تضيف مكابح بريمبو ومقاعد رياضية.

كما أشارت كاديلاك أن نظام السوبر كروزر سيتوفر في CT4 بداية من العام القادم، وهو نظام قيادة نصف ثاتية على طرق معينة لجعل تجربة القيادة أقل توتراً.