خدمة إسعاف دبي تضيف نيسان GT-R وكورفيت C7 لأسطولها

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر شرطة دبي بامتلاكها بعض أندر السيارات وأجملها في العالم ضمن أسطولهم، ولكنها ليست الخدمة الوحيدة في دبي بوسائل تنقل فائقة السرعة، حيث ضمت خدمة إسعاف دبي سيارتي كورفيت C7 ونيسان جي تي ار.

بالطبع السيارتان لا تصلحان كسيارات إسعاف بسبب صغرهم ولكن يعوضون هذا الحجم بالسرعة والوصول بمعدات الإسعاف الأولية العاجلة في أسرع وقت ممكن للمرضى والمصابين، وتتوقع الخدمة أن السيارتين ستصلا للمرضى بأسرع من سيارات الإسعاف العادية بـ 4 إلى 8 دقائق، كما سيجولون في المناطق السياحية الشائعة للترويج.

بالطبع أحياناً ما يفرق بين الموت والحياة هو دقيقة أو اثنتين، وإذا قدرت هاتين السيارتين على الوصول للمصابين والمرضى ولو حتى بجهاز إنعاش قلبي واحد بسرعتهم الفائقة فهذا يعني تحقيق الهدف منهم، مع الحفاظ على الأناقة والإبهار البصري الذي تشتهر به دبي.