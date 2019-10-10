الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر شرطة دبي بامتلاكها بعض أندر السيارات وأجملها في العالم ضمن أسطولهم، ولكنها ليست الخدمة الوحيدة في دبي بوسائل تنقل فائقة السرعة، حيث ضمت خدمة إسعاف دبي سيارتي كورفيت C7 ونيسان جي تي ار.
بالطبع السيارتان لا تصلحان كسيارات إسعاف بسبب صغرهم ولكن يعوضون هذا الحجم بالسرعة والوصول بمعدات الإسعاف الأولية العاجلة في أسرع وقت ممكن للمرضى والمصابين، وتتوقع الخدمة أن السيارتين ستصلا للمرضى بأسرع من سيارات الإسعاف العادية بـ 4 إلى 8 دقائق، كما سيجولون في المناطق السياحية الشائعة للترويج.
بالطبع أحياناً ما يفرق بين الموت والحياة هو دقيقة أو اثنتين، وإذا قدرت هاتين السيارتين على الوصول للمصابين والمرضى ولو حتى بجهاز إنعاش قلبي واحد بسرعتهم الفائقة فهذا يعني تحقيق الهدف منهم، مع الحفاظ على الأناقة والإبهار البصري الذي تشتهر به دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة إسعاف دبي تضيف نيسان GT-R وكورفيت C7 لأسطولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.