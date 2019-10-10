داخلية كيا اوبتيما الجيل القادم تظهر بدون تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت داخلية كيا اوبتيما الجيل القادم بشكل واضح وبدون تمويهات في صور تجسسية جديدة للمرة الأولى.

ونعلم ان اوبتيما الجديدة ستتخلى عن خيار الجير المزدوج 7 سرعات بشكل كامل، لتأتي محركات 1.6 لتر بجير اوتوماتيكي 8 سرعات بينما محركات 2.5 لتر ستأتي بجير مزدوج 8 سرعات، مع استمرار تقديم خيار الدفع الرباعي للسيارة.

كما نعلم أن كيا اوبتيما ستتخلى عن محركات 2.0 و2.4 لتر بسبب انبعاثاتهم الكربونية، وبالنسبة للقوة فمن المتوقع أن محركات 1.6 لتر ستضخ 178 حصان مع عدم تسرب قوة محركات 2.5 لتر بعد.