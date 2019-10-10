بي ام دبليو تستدعي جميع سياراتها بداية من 2018

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بي ام دبليو عن استدعاء لجميع موديلاتها بداية من 2018، ويغطي الاستدعاء 257,481 سيارة ليشمل موديلات رولز رويس وتويوتا سوبرا أيضاً.

سبب الاستدعاء هو ضبط إعدادات الكاميرا الخلفية لظهور مشكلة وهي أنه كلما تم تغيير إعدادات الكاميرا للإضاءة أو وضوح الألوان “لدرجة تجعل الرؤية غير واضحة” لسبب من الأسباب، لن تتغير هذه الإعدادات للوضع الأصلي كل مرة تعود فيها بالسيارة للوراء حتى بعد وقف السيارة والعودة لها مجدداً، وهو ما قد يسبب خطراً وتناقضاً مع قوانين حماية السيارات الأمريكية.

الحل هو تحديث برمجي لحصل المشكلة، ويقوم هذا التحديث بخفض عدد التغييرات المتوفرة لضبط الإضاءة والألوان في الكاميرا، وقد ظهرت هذه المشكلة للمرة الأولى مع بي ام دبليو X4 موديل 2019.

وقد قامت بي ام دبليو باستدعاء تويوتا سوبرا للمرة الثانية بعد الاستدعاء الأول لمشكلة في لحام أحزمة المقاعد، والذي أثر على سبع سيارات فحسب.