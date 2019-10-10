كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيات تحتفل بمرور 70 عامًا على إطلاق Abarth بطريقتها الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت شركة فيات الإيطالية بمرور 70 عاما على إطلاق العلامة Abarth، بطريقتها الخاصة، حيث طرحت موديل خاص من أيقونتها Abarth 695، ويقتصر انتاج الموديل الخاص على 1949 نسخة فقط

ويتميز الموديل الخاص الذي طرحته الشركة بإسبويلر خلفي كبير قابل للضبط في 12 موضعا مختلفا، ويحمل الموديل الجديد سم “Spoiler ad Assetto Variabile”.

ومن التجهيزات الإضافية بالموديل الخاص مجموعة العادم Record Monza ومكونات جسم السيارة، التي تظهر باللون الرمادي Campovolo، منها الاسبويلر وأغطية المرايا.

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وتطل من خلف الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة سروج مكابح بريمبو باللون الأحمر، وتزدان المقصورة الداخلية للموديل الخاص بمقاعد ثلاثية الألوان.

ويوجد بالسيارة محرك تربو سعة 1.4 لتر وبقوة 180 حصان/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.7 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 225 كلم/س.