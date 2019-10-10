هواوي الصينية تُطلق سيارة بدون مرآة مزودة بالذكاء الاصطناعي!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة هواوي الصينية عن سيارة أودي إي ترون” e-tron” المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالكامل، وذلك أثناء عرضها لتقنياتها المتطورة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في السيارات خلال معرض جايتكس للتقنية في دبي.

وأوضح “علاء الشيمي” المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط، كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في سيارات هواوي والذي سيربطها بالكاميرات المثبتة في الشوارع، لذلك اختفت المرآة الجانبية في السيارة لأنها أصبحت تعتمد على كاميرا صغيرة من الجوانب تعكس صورة على شاشة مثبتة على زجاج السيارة الجانبي.

وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإبلاغ نظام السيارة بوجود أجسام خطرة أو غريبة في الشارع، مما سيؤدي بالسيارة لاتخاذ التصرف الصحيح، بالإضافة إلى إتاحة فرصة عدم التوقف في الإشارات الحمراء بالشارع، إذ سيقوم نظام هواوي بتحديد السرعة المناسبة وقياس توقيت الإشارات الحمراء حتى يتم تجنبها.