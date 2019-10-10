لينكولين العالمية تطرح موديلاً خاصاً من كونتيننتال

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة لينكولن العالمية التابعة لفورد الأمريكية الرائدة فى صناعة السيارات الفارهة، موديلاً خاصاً من أيقونتها Continental، وذلك احتفالا بمرور 80 عاما على ميلادها.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الموديل الخاص Continental 80th Anniversary Coach Door Edition يمتاز بأبواب متقابلة، كما أنه يتألق بحليات الألومنيوم والكروم على شبكة المبرد، في حين تتلألأ شبكة المبرد والمآزر والعتبات الجانبية

بلمعان فائق، بالإضافة إلى غطاء حيز المحرك مفتول العضلات.

وتشتمل باقة تجهيزات الموديل الخاص على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة وكشافات LED، مع مصابيح خلفية LED عريضة، فضلا عن شريط ضوء ممتد وأربعة مخارج لمجموعة العادم.

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وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بالتجهيزات الجلدية وفرش ألكانتارا

الفاخر، والمقاعد القابلة للضبط كهربائيا، والشاشة اللمسية على الكونسول الأوسط.

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل الخاص على سواعد محرك بنزين V6 سعة 3.0 لتر وبقوة 406 حصان/542 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ولمزيد من السلامة تم تجهيز السيارة بنظام التعرف على المارة مع محذر التصادم المعتمد على كاميرا، ومساعد صف السيارة الأوتوماتيكي الكامل، وشاشة Head-Up.

وأعلنت لينكولن أنها ستطرح 80 نسخة فقط من الموديل الخاص خلال العام الجاري، مع طرح 150 نسخة أخرى في عام 2020.