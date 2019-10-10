من خلال نيسان قشقاي 2020.. نيسان موتور إيجيبت تستهدف زيادة حصتها السوقية في فئة الـ SUV

كتب: باسل الحلواني

يشهد السوق المصري حالياً ازدياداً في الطلب على فئة السيارات الـ SUV، والتي نالت ثقة قطاع كبير من العملاء لما توفره من أداء رياضي قوي وتكنولوجيات متقدمة و سبل مميزة للرفاهية والآمان، وانطلاقاً من ريادتها لفئة سيارات SUV حول العالم، تهدف نيسان موتور إيجيبت لزيادة حصتها السوقية ومبيعاتها في هذه الفئة من السيارات في مصر.

وتتبع نيسان موتور إيجيبت خطة طموحة وشاملة لزيادة حصتها السوقية في مصر، مع الحرص على تقديم أعلى مستويات من الخدمات المتكاملة لقطاع كبير من عملاء نيسان في السوق المصري، حيث تؤمن نيسان ان السوق في مصر لازال واعداً ويحمل الكثير من الفرص للتوسع وزيادة الاستثمارات.

وانطلاقاً من سعي نيسان موتور إيجيبت لتقديم كل ما هو مميز وجديد لعملائها في السوق المصري، قامت الشركة بتقديم موديل 2020 من قاشقاي، حتى يتسنى لعملاء نيسان الحصول على سيارتهم المفضلة، نيسان قاشقاي التي أصبحت في مقدمة السيارات SUV التي يرغب المصريون في اقتنائها.

وتقدم قاشقاي حزمة متكاملة من وسائل الرفاهية تجعلها الأفضل ما بين سيارات SUV في مصر، وتعتمد قاشقاي على محرك بسعة 1.2 Turbo يولد 117 حصان ويعمل بوقود 92 وهو ما يجعل السيارة أقل استهلاكاً للوقود وأكثر كفاءة بين فئاتها

أما بالنسبة لتقنيات الأمان، فتحتوي كل فئات نيسان قاشقاي على نظام مانع الانزلاق "ABS" ، ونظام توزيع إليكتروني للفرامل "EBD" ، بالإضافة إلى نظام التحكم الاليكتروني في ثبات السيارة "Vehicle Dynamic Control" مع نظام مانع للسرقة "”Immobilizer.

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وتتوفر نيسان قاشقاي في ثلاث فئات، وتأتي أول فئة من السيارة نيسان قاشقاي بمفتاح ذكي لتشغيل وإيقاف السيارة، وخاصية مثبت السرعة Cruise Control ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تمنح السائق القدرة على التحكم في الصوت والبلوتوث وبيانات السيارة، ومرايات جانبية كهربائية قابلة للطي،ونظام صوتي يحتوي على راديو سي دي واربعة سماعات ومخرج USB وAUX هذا بالإضافة إلي وسائد هوائية للسائق و الراكب الأمامي .

وبالإضافة لكافة مميزات الفئة الأولى، تمتاز الفئة الأعلى من نيسان قاشقاي بالعديد من الخواص الإضافية بما في ذلك مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي التحكم Automatic Dual Zone لتوفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية للركاب ، وسقف بانوراما، ومصابيح ليد، ومصابيح أمامية للإضاءة النهارية المستمرة، هذا بجانب زجاج خلفي معتم، حساسات ركن خلفية وأمامية وكاميرا ركن خلفية، مصابيح أمامية ذاتية الضبط. أما بالنسبة لوسائل الأمانة في الفئة الثانية، فتتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى 2 وسائد جانبية و2 ستائر أمامية.

وتأتي الفئة الهاي لاين من قاشقاي بالمزيد من سبل الرفاهية بما في ذلك خاصية ضبط كهربائي لتعديل وضع مقعد السائق و كذلك خاصية تسخين مقعد السائق، وفرش جلد ، وحساسات أمطار، مرأة داخلية ذاتية التعتيم، وتقنية استشعار الأجزاء المتحركة Moving Object Detection ، هذا بالإضافة لجنوط رياضية مقاس 19، مما يقدم تجربة قيادة مريحة وممتعة على الطريق.

وتتميز فئة الهاي لاين من نيسان قاشقاي بتقنيات فريدة تجسد رؤية"Nissan Intelligent Mobility"، التي تحول السيارة إلى شريك أكثر استجابة من خلال تقنية Around View Monitor التي تساعد السائقين على مراقبة محيطهم بتقنية رؤية 360 درجة.