مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص النقل بالحافلات بالمملكة.. تعرّف عليه

الخليج ٣٦٥ نت – عُرض على مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء عدد من التوصيات والاقتراحات الخاصة بشبكة النقل العام والحافلات، ومن بين هذه التوصيات تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات داخل بعض المدن والمحافظات، بالإضافة إلى عدة توصيات تخص الهيئات الأخرى.

وبالفعل قرر المجلس الموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية التي تقضي بتشغيل شبكات نقل بالحافلات “كمرحلة أولى” في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.