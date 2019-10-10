الخليج ٣٦٥ نت – عُرض على مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء عدد من التوصيات والاقتراحات الخاصة بشبكة النقل العام والحافلات، ومن بين هذه التوصيات تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات داخل بعض المدن والمحافظات، بالإضافة إلى عدة توصيات تخص الهيئات الأخرى.
وبالفعل قرر المجلس الموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية التي تقضي بتشغيل شبكات نقل بالحافلات “كمرحلة أولى” في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص النقل بالحافلات بالمملكة.. تعرّف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.