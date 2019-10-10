استدعاء 837 سيارة تويوتا ولكزس بالمملكة.. لخلل خطير

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 837 سيارة من نوعي “تويوتا (“CAMRY/RAV 4/COROLLA” Hybrid) ولكزس (ES300h/LS5009)” موديلات 2019 و2020، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa.
وجاء هذا الاستدعاء لخلل في مضخة معزز الفرامل قد يؤدي إلى فقدان المعزز، ما يزيد المسافة المطلوبة لإيقاف السيارة واحتمالية خطر وقوع حادث.
وأخيراً، فقد دعت الوزارة إلى ضرورة التواصل مع شركة عبداللطيف جميل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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