عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني.. إليك القائمة الكاملة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مزاد باريت جاكسون الشهير بولاية أريزونا الأمريكية عن عرض أسطول سيارات الممثل الراحل الشهير بول ووكر نجم سلسلة أفلام Fast and the Furious للبيع العلني خلال يومي 11 و19 يناير 2020.



ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فإن أسطول سيارات ووكر يبلغ 21 سيارة من طرازات مختلفة، تضم العديد من السيارات الشهيرة، من بينها السيارة «2009 Nissan 370Z»، التي استخدمها في فيلمه الشهير «Fast Five».



كما يشمل أسطول سيارات بول ووكر سبعة طرازات بي ام دبليو M3 واثنين من E30 M3s وخمسة E36 M3 Lightweights، ولقد تم تعديل العديد من السيارات لتصبح عالية الاداء.

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وفي تصريح صحفي لرئيس مزاد باريت جاكسون “ستيف ديفيس”، قال إن الممثل الراحل «كان أحد هواة السيارات المشهورين، ومجموعته من السيارات تعكس ذوقه الشخصي».



يذكر أن بول ووكر قد توفي في حادث سير في مدينة لوس أنجلوس عن عمر ناهز 40 عاماً عام 2013، وفيما يلي قائمة سياراته التي سوف يتم عرضها في المزاد.