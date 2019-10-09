نام في سيارة أوبر واستيقظ على مفاجأة صادمة.. فماذا حدث؟

الخليج ٣٦٥ نت – في المعتاد لا ينام الركاب في سيارات التاكسي خشية من اختيار السائق عن عمد طريقاً أطول لوجهته، وبالتالي يدفع مالاً أكثر، لكن أحد الركاب لم يكن محظوظاً نهائياً، حيث أنه فور ركوبه التاكسي نام بعمق وعندما أستيقظ فوجئ بموقف صادم ومرعب، فما هو هذا الموقف الصادم؟



وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن شاب يدعي جوزيف فيرجي يبلغ 20 عاماً استقل سيارة «أوبر» بينما كان في حالة ثمالة، من أجل رحلة مدتها 15 دقيقة من ملهى ليلي إلى منزله في مدينة «ليث» الأسكتلندية.



لكن فور ركوب جوزيف التاكسي نام بعمق شديد تحت تأثير الثمالة، وعندما تنبه من النوم بعد 3 ساعات وجد نفسه في موقف صادم ومرعب، حيث أكتشف أنه بعيداً عن منزله بأكثر من 160 كيلومتراً، فيما كان عليه دفع تكلفة باهظة لرحلته.

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حيث فوجئ الشاب بطلب السائق منه تعريفة وصفها بـ«الخيالية»، بلغت نحو 400 جنيه إسترليني ( 1832 ريال) مقابل هذه الرحلة.



والطريف في الأمر أن جوزيف لم يستطيع معرفة المكان الذي يتواجد به، الأمر الذي جعله ينشر سؤالاً حول موقعه على حسابه في «سناب شات»، ليكتشف أنه في الجانب الآخر من البلاد، واستغرق 7 ساعات أخرى عبر عدة حافلات وقطارات للعودة إلى منزله.

وقال فيرجى: «حين أخبرت أصدقائي انفجروا من الضحك، لم يصدقوا ما حدث لي»، فيما لم تعلق شركة «أوبر» أو سائقها على الواقعة.