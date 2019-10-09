مقارنة بين نيسان باترول 2020 الشكل الجديد والسابق

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتظار طويل، دُشنت نيسان باترول 2020 بشكلها الجديد مؤخراً كي تأتينا مع شكل محدث، فدعونا نلقي نظرة على أهم ما تقدمه من اختلافات.

تأتي مقدمة نيسان باترول 2020 مع شبك أكبر ومصابيح جديد ذات تصميم بهيئة حرف C لتعطي شعور بالعصرية، ما يظهر بشكل واضح عند مقارنتها بمقدمة موديل 2019 التي نرى صورته أدناه.

تزداد الاختلافات مع انتقالنا للجانب الخلفي من نيسان باترول 2020، حيث نجد خطوط تصميم عصرية أكثر مع مصابيح خلفية ذات حرف C كذلك مثل الأمامية، وتتصل بشريط عريض من الكروم يحمل اسم الاس يو في الراقية.

إضافة لذلك، لاحظ وجود لمسات من الكروم على الأبواب من الأسفل ومصابيح ضباب خلفية نحيفة أكثر.

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أما المقصورة، فهي تبدو الأكثر تحديثاً من خلال تطورها لتكون مستوحاة من سيارات الاس يو في الفخمة من خلال استخدام المواد عالية الجودة كالجلود الفاخرة.

أصبحت المقصورة أكثر تنظيماً أيضاً عبر استباد أغلب الأزرار الملموسة واستبدالها باثنين من الشاشات اللمسية، مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إضافة لمقاعد مريحة أكثر.

هذا وتقدم لنا نيسان باترول 2020 ترسانة متميزة من أنظمة السلامة المتقدمة التي كمكابح الطوارئ والتنبيه من الاصطدامات قبل وقوعها، مع قدومها بخيارين من المحركات هما 6 سلندر بقوة 275 حصان، و8 سلندر بقوة 400 حصان، مع أسعار تبدأ عند 178,900 ريال.