كيا ستطرح 16 سيارة كهربائية بحلول 2025

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لتقارير جديدة فإن كيا تخطط لإطلاق 16 طراز مكهرب بحلول عام 2025، وذلك في إطار حملة تكثيف جهودها في قطاع السيارات الكهربائية، على الرغم من انخفاض مبيعات الشركة الكورية الجنوبية، وتشير التقارير إلى أن الخطط تشتمل على إطلاق خمس سيارات كهربائية بالكامل، وخمسة هجينة، وخمسة هجينة بالقابس، وواحدة بخلايا الوقود الهيدروجيني ستنكشف العام المقبل، ولن تكون جميع الطرازات الستة عشر جديدة كلياً، لأن بعضهم سيكون تحديث لطرز حالية.

يذكر أن المدير التنفيذي للعمليات بكيا أوروبا “إميليو هيريرا” كان قد كشف أن إنتاج طرازين كهربائيين جديدين للشركة هما سيد واكسيد الهجينتين بالقابس، سيبدأ في نوفمبر في مصنع زيلينا في سلوفاكيا، وبالإضافة إلى ذلك، ستبدأ كيا في إنتاج نسخة هجينة خفيفة من الهاتشباك سيد في نوفمبر، وفي فئة سيارات الـ SUV، ستبدأ كيا في بيع سورينتو الجديدة بإصدارات هجينة وهجينة بالقابس في عام 2020، قبل أن تكشف عن طراز إنتاجي كهربائي من Imagine by Kia الاختبارية.

الجدير بالذكر أن كيا تمتلك بداية واعدة في عصر السيارات الكهربائية الجديدة بعد الاستقبال الجيد لكيا e-Soul الجديدة والتي تتميز بمحرك كهربائي بقوة 201 حصان وحزمة بطارية بقدرة 64 كيلوواط توفر لها نطاق كهربي رائع يقدر بـ 452 كم لكل شحنة.