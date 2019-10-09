تطوير تقنية تستخدم متفجرات للوقاية من اشتعال بطارية السيارة الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – طورت شركة التوريد Bosch نظاماً مبتكراً للحماية أثناء حوادث السيارات الكهربائية، وما قامت به الشركة هو تصميم متفجرات صغيرة على البطاريات الكهربائية والتي تقوم بفضل التيار الكهربائي في الاصطدامات.

هذه المتفجرات تستخدم حساسات لرصد الاصطدامات وتوليد الانفجار المحدود للسلوك لفصل البطارية عن باقي السيارة، لتقليل مخاطر اشتعال البطارية أو الصدمات الكهربائية.

هذه النظام مشابه قليلاً لمفتاح خاص في السيارات البترولية والذي يقوم بوقف تدفق الوقود بعد الحوادث، ولكن حل Bosch يؤدي لتدمير سلوك البطارية لذا لا عودة منه.

وقد صرحت الشركة أنها وردت هذا النظام لبعض شركات السيارات بالفعل ولكن لم تحدد أي موديل يستخدمه في السوق حالياً.