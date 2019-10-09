مرسيدس مايباخ GLS الأكثر فخامة تظهر بدون أي تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس مايباخ GLS الأكثر فخامة أثناء اختبارها بدون أي تمويهات قبل تدشينها المرتقب هذا الخريف، وهي السيارة التي ستمثل منافسة مباشرة لبنتلي بنتايجا ورولز رويس كولينان.
وتتميز السيارة بشبكة تهوية خاصة بها بأعمدة رأسية وجنوط ضخم، مع تغيير الخلفية كذلك بمصد وملامح تصميم جديدة وأطراف أنانبيب عادم جديدة كذلك بلمسات كروم.
أهم التغييرات في الداخلية، والمتوقع ان تحصل على صف ثاني من المقاعد التي يمكن ضبطها كهربائياً والمنفصلة عن بعضها بكونسول أوسط مع جلود فاخرة وزخرفات خشبية ووسائد تحمل علامة مايباخ، بالإضافة إلى ستائر كهربائية ومعطر خاص للمقصورة.
وستحصل نسخة مايباخ على جميع الخيارات والمزايا لـ GLS القياسية، مثل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 12.3 إنش وأكثر من تابلت خلفي 7 إنش للركاب الخلفيين، مع نظام إضاءة محيطية وتدفئة وتهوية حاملي الأكواب ونظام تحكم مناخي بأربعة أو خمسة مناطق.
وستعتمد السيارة في الغالب على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 483 حصان وعزم دوران 699 نيوتن.متر، ما يسمح لها بالتسارع إلى 96 كم\س في 5.2 ثانية بسرعة قصوى 209 كم\س.
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