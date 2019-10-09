بي ام دبليو M8 جران كوبيه تنطلق رسمياً “أسعار ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت بي ام دبليو الستار عن M8 جران كوبيه الجديدة تمهيداً لإطلاقها في الأسواق في بداية العام القادم، وتتبع السيارة خطى M8 كوبيه وكشف بنفس محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 592 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر. المحرك متصل بجير 8 سرعات ونظام دفع رباعي مائل للخلف، ما يسمح لجران كوبيه بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.3 ثانية بسرعة قصوى 305 كم\س. بالنسبة لنسخة M8 Competition جران كوبيه الأعلى أداءً فتأتي بمحرك محدث بقوة 616 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر، ما يؤدي لتسارعها إلى 100 كم\س في 3.2 ثانية. بالنسبة للتصميم فجران كوبيه الجديدة مشابهة أيضاً لنسخ الكوبيه والكشف، مع شبك أمامي أسود على شكل الكليتين فوق فتحات هواء جريئة، مع مرايا جانبية ايروديناميكية وسقف بلاستيكي مدعوم بألياف الكربون وجنوط 20 إنش خفيف ومصد خلفي جريء وجناح خلفي. Advertisements في الداخلية نرى مقاعد M رياضية ومقود جلدي ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش وزخرفات من ألياف الكربون وشاحن لاسلكي للهواتف. وستبدأ الأسعار الأمريكية لـ M8 جران كوبيه من 130,000 دولار (488,000 ريال)، مع ارتفاع السعر لنسخة Competition الأعلى أداءً إلى 143,000 دولار (537,000 ريال).

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