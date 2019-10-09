دايهاتسو تكشف عن سيارة اختبارية لتنافس سوزوكي جيمني

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دايهاتسو التابعة لتويوتا عن أربع سيارات اختبارية جديدة تمهيداً لتدشينهم في معرض طوكيو للسيارات، أهمهم ربما سيارة Waku Waku كروس اوفر بجسد يبدو أقرب للإنتاجية، والأمر منطقي للرواج الواسع للكروس اوفر والـ SUV حالياً أن تطور دايهاتسو موديل إنتاجي للسيارة.
وتأتي واكو واكو بتصميم صندوقي وعر للجسد مع حماية بلاستيكية لأقواس العجلات ومصدات للطرق الوعرة وارتفاع للجسد عن الأرض، ويمكن اعتبارها المنافسة الصاعدة لسوزوكي جيمني.
ومن السيارات الأخرى هي Wai Wai فان الصغيرة بست مقاعد على ثلاثة صفوف وتصميم “أليف” مختلف عن سيارات الميني فان التقليدية، ثم نرى سيارة Ico Ico، وهي ميني فان أيضاً ولكن بنظام قيادة ذاتية بشكل كامل.
وننتقل لسيارة Tsumu Tsumu وهي شاحنة صغيرة متعددة الأغراض مع تزويدها بطائرة صغيرة بدون طيار وإن صرحت دايهاتسو أنه بالإمكان وضع أشياء أخرى مثل وحدة تخييم.
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