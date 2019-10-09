كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تستعد لطرح 20 سيارة كهربائية في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة، طرح 20 سيارة كهربائية بحلول عام 2025، في 4 منصات مختلفة.

وعبر منصة MLB أودي قبل نهاية هذا العام ستطلق اودي موديل Sportback بتصميم هاتشباك.

وعام 2020 تُطلق أودي موديل e-tron GT المعتمد على منصة J1، وهي نفس المنصة، التي تقف عليها بورشه Taycan.

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وأعلنت شركة أودي أن الموديل Q4 بطول 4.60 متر ستتوفر له للمرة الأولى منصة MEB، والتي طورتها الشركة الأم فولكس فاجن، مع التخطيط لاعتماد عدة موديلات لأودي على هذه المنصة على المدى المتوسط.

وأفادت أودي بأن منصة PPE، والتي تم تطويرها مع بورشه، ستكون هي المحور الأساسي لخطط التوسع الكهربائي لها خلال الفترة القادمة.

وستعتمد أودي على المرونة التامة والديناميكية في هيكل كلا من موديلات صالون وكوبيه إلى جانب موديلات SUV.