كونتيننتال تطور إطاراً ذكياً ينفخ نفسه ذاتياً

الخليج ٣٦٥ نت – طورت شركة كونتيننتال المتخصصة في صناعة السيارات والإطارات، إطارات اختبارية يمكنها تضخيم نفسها أثناء القيادة، أطلقت عليها اسم C.A.R.E. (متصل. مستقل. موثوق. مكهرب)، وتتميز الإطارات بأجهزة استشعار تقوم بتقييم الطريق والأضرار المحتملة ودرجة حرارة الإطارات وضغطها، ومن ثم نقل المعلومات إلى نظام ContiConnect Live والذي يتيح لأي شخص إدارة حالة الإطارات عن بعد.

ومع ذلك، ليس هذا هو الجانب المثير للاهتمام في الإطارات، حيث أنها تمتلك مضخات طرد مركزي، فمع تسارع السيارة، تعمل قوى الطرد المركزي المتولدة على توليد هواء مضغوط، وبفضل تقنية PressureProof تضمن كونتيننتال أن يحصل الإطار دائماً على الضغط المناسب لتحسين كفاءته، حيث يتم تخزين الهواء المضغوط الناتج عن قوى الطرد المركزي في خزان يمكنه إرساله بسرعة إلى الإطارات إذا لزم الأمر.

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لم تذكر الشركة المصنعة للإطار موعد وإمكانية وصول هذه التقنية إلى خطوط الإنتاج، وما تقوله هو أن الإطارات توفر شكلاً فعالاً من إدارة الإطارات لزيادة الأداء وتحسين التكاليف، كما يمكن أن يساعد أيضاً في كفاءة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، طورت شركة كونتيننتال محرك هجين معتدل خاص بها بجهد 48 فولت وتخطط لبيعها لشركات السيارات المختلفة.