حفل توقيع اتفاقية جديدة بين شركة نيسان العربية السعودية وبترومين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة نيسان العربية السعودية يوم الاثنين عن توقيع اتفاقية جديدة تحكم الشراكة القائمة مع وكيلها الحالي شركة “بترومين” لتصبح بذلك شركة “بترومين” وكيلا معتمدا لمبيعات نيسان في المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية من جهة نيسان العربية السعودية المدير التنفيذي، بدر الحسامي، في حين وقّع عن شركة “بترومين” الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة الدباغ، وحيد شيخ. وحضر الفعالية المدراء التنفيذيون في كل من شركة “نيسان العربية السعودية” و”بترومين نيسان” إضافة إلى مجموعة من الشركاء من بينهم؛ معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ، رئيس مجلس إدارة شركة بترومين، وكارلوس سيرفين، نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، وبيمن كاجار، رئيس مجلس إدارة نيسان لأفريقيا والشرق الأوسط والهند، وجوني بايفا، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في أفريقيا والشرق الأوسط والهند.

وتعليقا على هذه المناسبة، قال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: “يسعدني أن أبارك للجميع بتوقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة بترومين للفترة القادمة. ونحن اليوم نضع كامل ثقتنا بهم، آملين أن تنعكس هذه الشراكة بشكل إيجابي على الجميع. ونسعى جاهدين في نيسان العربية السعودية لتحقيق المزيد من النجاحات مع كافة شركائنا وتحسين تجربة العملاء وتلبية جميع احتياجاتهم”

وجدير بالذكر أن بترومين نيسان توفر لعملائها في المملكة شبكة واسعة من صالات العرض والمبيعات وخدمات ما بعد البيع، وتدير حالياً 13 صالة عرض في مختلف المدن كالرياض والمدينة المنورة والدمام والأحساء والخبر وجدة ومكة المكرمة.