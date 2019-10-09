“فيديو” بورش 911 توربو بقوة 1800 حصان تتعرض لحادث!

الخليج ٣٦٥ نت – تعرضت سيارة بورش 911 توربو معدلة لحادث قوي ولحسن الحظ، فإن الشيء الوحيد الذي أصيب هو السيارة، حيث فشلت في التوقف في الوقت المناسب قبل نهاية الممر واصطدمت به بسرعة 145 كم/س بعد أن كانت قد وصلت إلى سرعة 365 كم/س في اختبار السرعة.

تعد السيارة من تعديل الشركة الألمانية 9FF، وكما يُظهر اسمها، فإن لديها ولع خاص بسيارات 911، وقد أطلقت على هذه السيارة اسم توربو S روكيت 911، وتمتلك قوة تقترب من 1800 حصان، ما يُمكنها من التسارع من 100 إلى 200 كم/س في 3.1 ثانية فقط، ثم الوصول إلى سرعة 300 كم/س خلال أربع ثوان أخرى، وهي أرقام مذهلة بالتأكيد.

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وقد استعرضت السيارة هذه القوة بتجاوزها لسرعة 365 كم/س قبل هذا الحادث، ولم يكن الحادث بسبب أي عطل ميكانيكي، حيث أن المشكلة كانت أن منطقة الكبح لم تكن طويلة بما يكفي لسيارة تسير بهذه السرعة، ولحسن الحظ، كانت نهاية الممر عبارة عن كومة قش وإلا كان الأمر سيصبح أكثر دماراً.

ويوحي وصف الفيديو أن السيارة تعرضت لخسائر فادحة، ولكن بالنظر إلى الصور التي تستعرض الأضرار، فإننا نعتقد أنه يمكن تصليحها وإعادتها إلى السباقات مرة أخرى.