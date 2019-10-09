كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولفو تشوقنا لسيارتها الكهربائية الجديدة "XC40" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقترب فولفو من الكشف عن XC40 الكهربائية بالكامل وقد كشفت عن صور تشويقية جديدة للسيارة.

نشرت شركة فولفو صور تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة " XC40"ـ حيث اقتربت الشركة من الكشف الرسمي عن السيارة.

وفي الصور، تستغل فولفو الحجم الصغير للمحرك الكهربائي في سيارتها XC40 بصورة صندوق أمتعة أمامي بحجم 30 لتر والتي يمكن استعمالها بشكل يومي في مهام التسوق العادية، ولن يتأثر الحيز الداخلي للسيارة الكهربائية، وستحصل XC40 على نفس الحيز والأبعاد الداخلية مثل فئات محركات الوقود.

ومن المتوقع أن تقدم سيارة فولفو XC40 أداء مميز بفضل الاستجابة السريعة للمحركات الكهربائية ومركز الثقل المنخفض مع حزمة البطاريات المثبتة بأرضية السيارة، وستكشف فولفو عن سيارتها الجديدة في 16 من الشهر الجاري.