فولكس فاجن الألمانية تكشف عن سيارتها الرياضية R

أطلقت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، الموديل الرياضي R من سيارتها T-Roc المدمجة، التي تنتمي لفئة SUV.
وأوضحت الشركة الألمانية، أن الموديل الرياضي T-Roc R الجديد يعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة221 كيلووات/300 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر.
وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي لدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية،في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 7.5 لتر/100 كلم.
ويمتاز الموديل الرياضي T-Roc R الجديد بارتفاع الخلوص الأرضي ونظام تعليق متوائم، بينما تزخر المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية، ويبدأ سعره من 43 ألف و995 يورو أى ما يعادل (870 ألف جنيه) تقريبًا.
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