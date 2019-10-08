فولكس فاجن الألمانية تكشف عن سيارتها الرياضية R

أطلقت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، الموديل الرياضي R من سيارتها T-Roc المدمجة، التي تنتمي لفئة SUV.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن الموديل الرياضي T-Roc R الجديد يعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة

221 كيلووات/300 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي لدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية،

في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 7.5 لتر/100 كلم.

ويمتاز الموديل الرياضي T-Roc R الجديد بارتفاع الخلوص الأرضي ونظام تعليق متوائم، بينما تزخر المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية، ويبدأ سعره من 43 ألف و995 يورو أى ما يعادل (870 ألف جنيه) تقريبًا.