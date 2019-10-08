هيونداي سانتاكروز بيك اب تظهر في صور توقعية بمقدمة سانتافي

الخليج ٣٦٥ نت – سوق البيك اب هو من أهم الأسواق العالمية كما أنه أكبر مصدر للأرباح لفورد وحنرال موتورز، ما يفسر اهتمام هيونداي بتطوير موديل بيك اب خاص بها باسم سانتاكروز، وقد دشنت الشركة سيارة اختبارية بنفس الاسم في 2015 وإن كنا نتوقع تغييرات واسعة في التصميم للموديل الإنتاجي ليكون أكبر وأكثر جراءة.

وقد ظهرت صور توقعية جديدة لسانتاكروز بمقدمة مأخوذة من سانتافي SUV الجديدة، وهو توجه جيد بفضل المصابيح الأمامية النحيفة وشبكة التهوية الجريئة والتي نراها أيضاً على باليسيد الأكبر حجماً.

نعلم ان البيك الجديدة سيتم إنتاجها في مصنع هيونداي في ولاية الاباما الأمريكية، مع أسعار تقارب 24,000 دولار (90,100 ريال)، وبالنسبة للمحركات فمن المحتمل استخدام محرك 2.5 لتر أساسي بدفع أمامي وجير أوتوماتيكي بست سرعات، كما توقعوا نظام معلومات ترفيهية جيد وخيارات رخيصة وضمان ممتاز.