فولفو وجيلي تعلنان عن دمج تطوير المحركات في شركة منفصلة موحدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فولفو والشركة المالكة لها جيلي عن دمج عمليات محركات الاحتراق الداخلي الحالية في مركز تطوير منفصل وموحد، والهدف من ذلك حسب تصريح الشركتين هو تأسيس “مورد عالمي جديد لتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي والمولدات الهجينة”.

كما سيساعد ذلك فولفو على تركيز جهودها الخاصة في تطوير المجال الكهربائي بالكامل لموديلاتها، وتتوقع فولفو أنه بحلول 2025، ستكون نصف مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية والنصف الآخر من الهجينة.

المركز التطويري الجديد سيورد محركات لجيلي وبروتون الماليزية ولينك اند كو ولوتس ضمن شركات أخرى، كما سيقوم بالتوريد لشركات خارج نطاق جيلي أيضاً، وسيقوم المركز بتوظيف 3,000 فرد من فولفو وحوالي 5,000 من جيلي.