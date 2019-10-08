عروض العيسى للسيارات على نيسان باثفايندر ومكسيما

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة العيسى للسيارات، واغتنم عروض لا مثيل لها على سيارات نيسان بأسعار خيالية. السيارة المشمولة في العرض: نيسان باثفايندر: ابتداء من 97.000 ريال

القسط الشهري: 1699 ريال نيسان مكسيما: ابتداء من 84.000 ريال

القسط الشهري: 1499 ريال الشروط والأحكام: الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة والتأمين ورسوم اللوحات

يطبق على موديلات محددة

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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