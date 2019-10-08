هيونداي سوناتا 2020 الجديدة تجربتنا لها مع الاسعار والفئات والتقنيات

الخليج ٣٦٥ نت – تجربتنا اليوم هي لواحدة من ابرز السيارات واشهرها في السوق السعودي وهي هيونداي سوناتا 2020 الجديدة التي وصلت إلى السعودية لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي وهي محاولة جديدة من الصانعة الكورية للخروج عن الانطباع الشائع بكون سياراتها تقليدية ومحافظة، لتستهدف عوضاً عن ذلك الجميع بفضل تصميمها الجريء وأنظمتها الذكية لمساعدة السائق، حيث تستند على المنصة الجديدة التي يدعم تصميمها وسلامتها وكفاءتها وقوتها وتجربة أدائها، وتنوي هيونداي توسيع استخدام هذه المنصة في موديلاتها القادمة، وسنتعرف عليها اليوم عن قرب أكثر.

الخارجية

توفرت سوناتا الجديدة بحجم أكبر وجوانب حسية زاخرة تستند إلى أحدث تكنولوجيا التصميم والتصنيع، وتتوفر بخيارات عديدة للمصابيح الأمامية بداية من مصابيح أمامية عاكسة ومصابيح نهارية متكررة، وتتوفر مصابيح أمامية LED (نوع MFR) ومصابيح نهارية تعمل باستمرار (LED)، وختاماً بـ مصابيح أمامية LED (النوع العاكس) / مصابيح نهارية تعمل باستمرار (LED)، أما بالنسبة للجنوط فهي تتوفر بخيارات عديدة أبرزها الفولاذية بقياس 16 بوصة ومعدنية بداية من قياس 16 حتى 18 بوصة، في حين تتميز بمجموعة مصابيح خلفية نحيلة من النوع الأفقي، كما تأتي بطول 4.9 متر، وعرض 1.86 متر وارتفاع 1.45 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.84 متر.

الداخلية والتقنيات

بالمقصورة، ستلاحظ التطبيق الطبيعي لأحدث تكنولوجيا جديدة ذكية تراعى سهولة الاتصال وسهولة التنقل، حيث تولي سيارة سوناتا اهتماماً كبيراً بجميع الركاب، حيث تم تجهيزها بمقاعد تعزز وتدعم منطقة أسفل العمود الفقري مما يجعلك تشعر بالفرق الذي يحدثه التصميم الجيد، ويتيح مقعد الاسترخاء المريح للراكب الأمامي الاسترخاء التام وأقصى درجات الراحة من خلال تكرار خاصية دعم العمود الفقري، التي يوفرها مقعد الاستلقاء الطويل ذو مسند الظهر المائل، لتحقيق شعور بانعدام الوزن، وفور دخولك سيارة سوناتا ستكتشف المقصورة الفاخرة التي ترضي شغفك حيث تبدو في قمة الأناقة والدفء وكما يتوقع العملاء، حيث تقوم شاشة AVN التي تعمل باللمس بتكرار تجربة المستخدم للهاتف الذكي مما يؤكد أن سيارة سوناتا تتماشى تماماً مع العصر الرقمي، كما ستجد مجموعة شاشات LCD بالكامل مقاس 12.3 بوصة ونمط القيادة المدمج (المريحة/الذكية/التي تراعي البيئة/الرياضية)، كما تتوفر ببلوتوث متعدد الاقتران، ونظام صوتي BOSE الراقي، ونظام شحن الهاتف الذكي لاسلكياً

المحرك

تتاح هيونداي سوناتا 2020 بمحرك 4 سلندر MPi سعة 2.0 لتر بقوة 152 حصان وعزم دوران قدره 192 نيوتن.متر، أو بمحرك 4 سلندر MPi سعة 2.5 لتر ذو قوة 180 حصان و232 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بناقل أوتوماتيكي، وكفاءة استهلاك وقود 14.9 لتر لكل 100 كلم تقطعها، وسرعة قصوى قدرها 250 كم/س.

الصور

نظرة شاملة على هيونداي سوناتا 2020

اسعار سوناتا 2020 لدى الوكلاء المجدوعي الناغي الوعلان

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