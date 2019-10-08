ماكوتو اوتشيدا رئيس تنفيذي CEO جديد لشركة نيسان موتور خلفاً لهيروتو سايكاوا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مجلس إدارة نيسان عن اختيار نائب الرئيس ماكوتو اوتشيدا كالمدير التنفيذي القادم واختيار اشواني جوبتا كمدير العمليات بإجماع جميع الأعضاء.
وياتي القرار بعد أشهر من الفضائح التي واجهتها ثاني أكبر صانعة سيارات يابانية بعد القبض على كارلوس غصن العام الماضي ثم استقالة المدير التنفيذي السابق هيروتو سايكاوا الشهر الماضي لفضيحة التلاعب بجداول أرباح البورصة.
وينتظر غصن محاكمته في طوكيو لاتهامات التهرب الضريبي والذي ينكرها تماماً، وقد أدت هذه الفضائح لتوتر العلاقة مع رينو، خاصة بعد فشل مفاوضات اندماج الأخيرة مع فيات كرايسلر وإلقاء بعض اللوم على رفض نيسان للصفقة.
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