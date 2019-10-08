تبدأ من 580 ألف جنيه.. تعرف على أسعار سكودا كودياك 2020

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل علامة سكودا في مصر، عن أسعار سكودا كودياك 2020، حيث جاءت الفئة الأولى "Active" بقيمة 580 ألف جنيه، أما الفئة الثانية "Dynamic" فبلغ سعرها 620 ألف جنيه، بينما كانت أسعار الفئة الثالثة"Ambition" بقيمة 675 ألف جنيه، وتم تسعير الفئة الرابعة "Sport line" بـ760 ألف جنيه.
وتحمل "كودياك" 2020، محركاً رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يعطي قوة قدرها 150 نيوتن/ متر، وعزم أقصى للدوران250 نيوتن/ متر، بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.
وتعتمد السيارة التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، على منظومة الجر الكلى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة فى غضون 9.6 ثانية.
وتستخدم السيارة وقود بنزين فئة 92، ويبلغ متوسط استهلاكها نحو 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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