لكزس GX 2020 تصل إلى دول الخليج

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس GX SUV الجديدة رسمياً إلى دول الخليج والتي حصلت على بعض التحديثات لعام 2020، أهمهم ربما التصميم الجديد لشبكة التهوية المغزلية الأيقونية للعلامة، والتي حصلت على نمط ثلاثي الأبعاد مثير للاهتمام، لتشير لكزس أنه يضع GX في صف واحد مع باقي مجالها.
لكزس GX الجديدة تأتي بمصابيح أمامية LED ثلاثية الأشعة بتصميم جديد، مع توفير حزمة طرق وعرة جديدة تضيف كاميرا بـ 360 درجة قادرة على نقل الرؤية من أسفل السيارة، مع حامي لخزان الوقود وأنظمة جديدة تحسن من الاحتكاك والتحكم على الطرق الوعرة.
كما حصلت لكزس GX على جلود حمراء جديدة وزخرفات خشبية فاخرة كخيارات، مع بقاء باقي تصميم الداخلية كما هو، لتشمل شاشة لمسية 8.0 إنش في منتصف لوحة القيادة، واستمرار محرك V8 سعة 4.6 لتر بقوة 301 حصان، متصل بجير أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع رباعي.
وأخيراً، حصلت GX على عدد من أنظمة السلامة بشكل قياسي لتشمل التحذير من مغادرة حارة الطريق والتحكم المتكيف في السير “كروز كونترول” والتحذير المبكر من الاصطدام بخاصية رصد المشاة، جميعهم أصبح قياسي على مدار المجال عقب كونهم حصريين لنسخة Luxury الأغلى ثمناً في الماضي.
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