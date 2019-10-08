بنتلي تطرح سيارتها فلاينج سبير الجديدة كليّاً عبر أسواق الشرق الأوسط

BENTLEY تطرح سيارتها FLYING SPUR الجديدة كليّاً عبر أسواق الشرق الأوسط

الطراز الجديد كلّياً يجمع بين رشاقة سيدان رياضية ورفاهية ليموزين عصرية

شعار B المُجنَّح القابل للطيّ يظهر لأوّل مرّة في طراز Flying Spur الجديد كليّاً

لأول مرّة في عالم السيارات تتوفر حشوات جلدية ماسية التصميم ذات أبعاد ثلاثية في المقصورة الداخلية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت Bentley Motors عن طرح Flying Spur الجديدة كلّياً، سيارة السيدان الرياضية الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) الأكثر تطوّراً في العالم، عبر أسواق الشرق الأوسط وهي متوفّرة الآن للطلب من قِبل العملاء ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري.

جرى تصميم وهندسة Flying Spur الجديدة كلّياً وتصنيعها يدوياً في مقر شركة Bentley بمدينة كرو في المملكة المتحدة، لتوفّر تجربة فريدة للسائق والركاب على حدّ سواء. ويجمع الطراز الجديد كلّياً ما بين رشاقة سيارة سيدان رياضية ورفاهية ليموزين عصرية. كما تتميّز Flying Spur ببراعة التصنيع والتكنولوجيا المبتكَرة، مما يرفع معايير سيارة السيدان الفاخرة عالية الأداء العصرية إلى مستويات جديدة.

ويتميّز هذا الطراز الجديد بأحدث التقنيات المتطوّرة التي تتناغم على نحو متكامل مع أعلى معايير الصناعة اليدوية الإنكليزية والخصائص المبتكَرة. ويرتقي الجيل الجديد من طراز Flying Spur بالمعايير المتعارف عليها للدقّة والاهتمام بالتفاصيل لابتداع أفضل سيارة سيدان رياضية فائقة الفخامة على الإطلاق.

وتستعرض Flying Spur الجديدة لغة تصميم Bentley العصرية والمصقولة عبر أبعاد أنيقة توحي بالقوّة، والجيل الأحدث لدى العلامة البريطانية الفاخرة من الأضواء الأمامية الفريدة مصفوفية الشكل نوع LED ذات تأثير القطع الكريستالي – والمعزَّزة الآن بحواف مصنوعة من الكروم – وأضواء خلفية ملتفّة جديدة تعكس شعار حرف B.

تتزيّن مقدمة Flying Spur الجديدة بشعار B المُجنَّح ’بتصميم جديد مواكب للألفية الثانية لدى Bentley‘ وذلك لأوّل مرّة في العصر الحديث، وهو يرتفع من تحت شعار Bentley المعاصر ذي التصميم الجميل ليؤكّد على الجودة الراقية جداً لهذا الطراز.

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تُعدّ Flying Spur الجديدة حاليّاً سيارة السيدان الرياضية الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) الأكثر تطوّراً في العالم، وتأتي مجهّزة بباقة من أحدث التقنيات التي توفّر تجربة قيادة مشوّقة للغاية وزاخرة بالإمكانات والميّزات غير المسبوقة في هذه الفئة من قبل.

يتم تزويد سيارة Flying Spur الجديدة بنسخة مُحسَّنة من محرّك Bentley الشهير نوع W12 سعة 6.0 ليترات مع شاحن توربيني توأمي، وهو يقترن بناقل حركة ثُماني السرعات مع قابض مزدوج، مما يجعل عملية التبديل بين التعشيقات أكثر سرعة وانسيابية. ويولّد هذا الإصدار الجديد من محرّك TSI قوّة هائلة تبلغ 626 حصاناً (635 PSI) وعزم دوران قدره 900 نيوتن.متر (664 رطلاً.قدم)، وهو يمكّن التسارع من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثواني، مع إمكانية الوصول إلى أقصى سرعة عند حدود 333 كلم/ساعة.

يزيد طول قاعدة العجلات لطراز Flying Spur الجديد عن سابقه بمقدار 130 ملم، مما يرتقي برحابة المقصورة الداخلية وفخامتها لمستوى لا يُضاهى من الراحة والرفاهية. وتحظى المقصورة الداخلية لهذه السيارة السيدان بلائحة واسعة من خيارات القشرة الخشبية أحادية أو ثنائية الطبقات، بالإضافة إلى مقاعد جديدة مكسوّة بالجلد المُحزَّز وتطريز فريد ماسي الشكل وفقاً لمواصفات قيادة ’مولّينير‘ (Mulliner Driving Specification). ولأول مرّة في عالم السيارات تتوفر حشوات جلدية ماسية التصميم ذات أبعاد ثلاثية للأبواب.

وتتوفّر الآن سيارة Flying Spur الجديدة كليّاً للطلب من قبل العملاء عبر منطقة الشرق الأوسط.