تعرف على مبيعات السيارات في مصر خلال "أغسطس" الماضي

كتب: باسل الحلواني
كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات السيارات في السوق المحلية، خلال شهر أغسطس الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال "أغسطس" حوالي14 ألفًا، 675 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغت15 ألفًا، و517 وحدة، بنسبة تراجع بلغت 6%.
وكان مبيعات قطاع السيارات قد شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري، وتحديداً عقب تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية.
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