خالد حسني مديراً عاماً لعلامة مرسيدس بمجموعة أبوغالي موتورز

كتب: باسل الحلواني قررت مجموعة أبو غالي موتورز، تعيين خالد حسني مديرا عاماً لعلامة مرسيدس بالمجموعة. ويعد "حسني"، أحد أبرز الكوادر المتميزة بقطاع السيارات، وشغل من قبل منصب مدير عام التسويق والمبيعات بمجموعة أبوغالي. وكانت مجموعة أبو غالى، قد نجحت فى الحصول على الوكالة الرسمية للشركة العالمية الألمانية مرسيدس بينز فى مصر، خلال الشهر الماضي .

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