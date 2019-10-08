وكيل بورش في مصر يطرح "Cayenne" موديل 2020

كتب:باسل الحلواني

طرحت شركة "SMG" الهندسية للسيارات، وكيل علامة بورش الألمانية في مصر، رسمياً موديل 2020 من أيقونتها الشهيرة الرياضية متعددة الاستخدامات الفارهة.

وتقدم السيارة الجديدة لعملاء بورش في السوق المحلية بفئتين من التجهيزات، كلاهما يعتمد على سواعد محرك تربو مكون من 8 سلندرات بسعة 4. لترات وقوته الإجمالية تقدر بـ550 حصان ميكانيكي وسرعة قصوى تصل لـ286 كم/س.

وتعمل بورش كايين تربو 2020 بنظام الحقن الإلكتروني المباشر للوقود وتعتمد نظام الدفع الكلي للعجلات، وينقل طاقة المحرك للمحاور الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات؛ وتقف على

إطارات رياضية قياس 21 بوصة.

وتزخر السيارة الرياضية الفارهة بباقة من وسائل الأمان أهمها وسائد هوائية وستائر جانبية لحماية الركاب، ونظام فرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام تنبية ضد السرقة وإيموبليزر ضد السرقة وتنبيه لإحكام غلق الأبواب وقفل مركزي للأبواب.

Advertisements

وتوفر السيارة لسائقها العديد من وسائل المساعدة على القيادة براحة وأمان أبرزها منظومة الإضاءة التي تتكون من مصابيح LED أمامية وخلفية وفوانيس زينون وحساس إضاءة

أمامي وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.

أما باقة الرفاهية بالمقصورة فتتمثل في فرش جلدي للمقاعد وعجلة القيادة وناقل الحركة، وفتحة سقف بانورامية تعمل بالكهرباء وزجاج كهرباء بلمسة واحدة وتكييف هواء ثنائي المناطق ومساند رأس أمامية وخلفية وحامل أكواب أمامي وخلفي وأدراج تخزين مضيئة.

ويتوفر بالسيارة نظام صوتي مكون من 8 سماعات ومشغل اقراص مدمجة ومدخل AUX ومدخل USB وبلوتوث، ونظام Apple CarPlay وandroid auto لربط الهواتف الذكية بالسيارة، وشاشة تحكم لمسية في منتصف لوحة القيادة وأخرى أمام السائق بجانب عدادات السرعة لعرض الخرائط والبيانات.

تبدأ الأسعار الرسمية لبورش Cayenne من ثلاثة ملايين و905.286 جنيه للفئة الأولى، بينما يبلغ سعرة الفئة الثانية "كوبيه" أربعة ملايين و041.324 جنيها.