الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة النقل أنه في حال عدم تشغيل العداد داخل سيارة الأجرة، يُلزم مالك السيارة بنقل المسافرين مجاناً كما جاء في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
حيث تنص اللائحة المنظمة لنشاط ووسيط الأجرة والتوجيه على ضرورة أن تحتوي سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار على عبارة نصها “في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية”، بالإضافة إلى ذلك سيتكلف مالك السيارة الحاصل على ترخيص غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر في هذه الحالة يُلزم ملاك سيارات الأجرة بنقل المسافرين مجاناً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.