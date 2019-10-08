في هذه الحالة يُلزم ملاك سيارات الأجرة بنقل المسافرين مجاناً!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة النقل أنه في حال عدم تشغيل العداد داخل سيارة الأجرة، يُلزم مالك السيارة بنقل المسافرين مجاناً كما جاء في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

حيث تنص اللائحة المنظمة لنشاط ووسيط الأجرة والتوجيه على ضرورة أن تحتوي سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار على عبارة نصها “في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية”، بالإضافة إلى ذلك سيتكلف مالك السيارة الحاصل على ترخيص غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال.